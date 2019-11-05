Румас: Не понимаю, почему 31 декабря просят выходной 11 5.11.2019, 17:26

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Чиновники живут в параллельной вселенной?

Петиция о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, появилась 28 октября. Авторы объясняли свою позицию тем, что выходные «очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)». За это время ее подписали уже больше 11 тысяч человек. Мы спросили у премьер-министра, как на это смотрит правительство, пишет onliner.by.

— Я до сих пор не понимаю, почему 31 декабря просят выходной, мне нужно лучше вникнуть, — заметил Сергей Румас. — Про 2-е я больше понимаю: одного дня мало. А вот про 31-е почему?

— Поехать в гости, приготовиться, — объяснили журналисты.

— Хорошо, я обещаю, что я изучу этот вопрос, — отметил премьер-министр. — Я посмотрю эту петицию. Правительство выходило с инициативной, чтобы сделать выходной 2 января, а про 31-е никто не говорил. Я и не думал, что это такая большая проблема.

В Telegram-канале «Работаем с Пушкиным!» прокомментировали ответ Румаса: «Такое чувство, что эти люди в какой-то параллельной вселенной живут».

Напомним, Совет министров уже утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году. Рабочие дни в 2020 году переносятся с четверга 2 января на субботу 4 января. С понедельника 6 января на субботу 11 января, с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.