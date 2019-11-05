Черный кот за две минуты стал главной звездой матча по американскому футболу

Черный кот за две минуты стал главной звездой матча по американскому футболу1
- 5.11.2019, 17:33
В него влюбились и зрители, и комментаторы.
Во время матча Национальной футбольной лиги между командами «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Ковбойс» на поле стадиона выбежал черный кот. Он быстро пересек почти все поле, несколько раз нерешительно останавливался, но в итоге все же забежал в зачетную зону «Джайентс», пишет «Медуза».
Если бы на месте кота был игрок «Ковбойс» с мячом, то он бы совершил тачдаун и принес своей команде шесть очков. Но поскольку это был кот, даже болельщики нью-йоркской команды пришли в восторг. Игру пришлось остановить на две минуты — и комментаторы тоже были явно не против.
— Если этот сезон «Ковбойс» пойдет не так, как ожидалось, вините этого парня!
— Ты только посмотри, как он меняет направление движения…
— Великолепные боковые смещения.
— Боже мой!
На матче дежурили стюарды и полицейские, но их помощь не потребовалась: кот убежал с поля сам. «Дамы и господа, Феликс покинул здание», — подытожил комментатор.
Разумеется, такое событие стало благодатной почвой для шуток и мемов.
#blackcat’s wife waiting for him to get home from MNF. pic.twitter.com/pZxgRm6LWA— SAM6 (@travelong6) November 5, 2019
My cats Max and Leo saw the black cat on Monday night football pic.twitter.com/Pq5DA3RzgN— Cindy Saucier (@Brat1st) November 5, 2019
footage from his rookie year: pic.twitter.com/FbvGQoSz8N— GIPHY Sports (@GIPHYSports) November 5, 2019
Harold also enjoyed the black cat pic.twitter.com/pfnPAxJjxz— Eric T. White (@mrwhite_) November 5, 2019
Кстати игра закончилась со счетом 37:18 в пользу «Далласа». А говорят, черная кошка — плохая примета.
Cowboys players and coaches walking back to the lockeroom pic.twitter.com/h7ROONBWMb— kickbacknextdoor (@CowboysTalkFan) November 5, 2019