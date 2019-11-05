Геннадий Федынич: Сообща можно поменять жизнь к лучшему 5.11.2019, 17:50

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Профсоюз РЭП выдвинул 32 требования к властям.

Профсоюз РЭП презентовал в Минске Платформу требований к властям в трудовой, социальной и государственной сферах, пишет «Салiдарнацсь».

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич в начале презентации платформы подчеркнул, что в ней отражены не только лишь мысли лидеров и активистов профсоюза. В 32 пунктах платформы сформулированы и вопросы простых людей, которые ежедневно обращаются за помощью в РЭП.

По словам Федынича, платформа была подготовлена для того, чтобы с ней обратиться к обществу. И если среди белорусов будет запрос на перемены, желание отстаивать свои права, сообща можно будет менять жизнь к лучшему.

По мнению экс-судьи Конституционного суда Михаила Пастухова, документ по ряду причин был подготовлен в нужное время: с одной стороны — избирательная кампания, с другой — опасные интеграционные игры с Россией.

Пастухов прокомментировал некоторые из пунктов платформы. Он назвал очень своевременным требование отмены контрактной системы, которая «вернула в Беларусь крепостное право». Повышение благосостояния белорусов — чем мы хуже работников из других стран? Реформа судебной системы — поменять судей можно за три месяца.

Исполняющая обязанности главы профсоюза РЭП Зинаида Михнюк акцентировала внимание на проблеме трудового стажа для женщин, находящихся в декретном отпуске.

При этом она подчеркнула, что независимые профсоюзы не могут сегодня отмежеваться от политики:

— Достойная зарплата, достойная жизнь — это политика. Тупиковые экономические решения не должны сказываться на уровне жизни белорусов.

Один из авторов «Платформы» Игорь Комлик обратил внимание на важность пенсионной реформы, которая актуальна как для работающих белорусов, так и для тех, кто ушел на заслуженный отдых.

— Наши пенсионеры сегодня находятся в унизительном положении. К примеру, в одном из минских магазинов проходит благотворительная акция — «Добрая полка». Туда можно положить для бесплатной раздачи купленные продукты и товары. В том числе и для малоимущих пенсионеров. Но пенсионерам нужна не милостыня, а достойная пенсия, — отметил Игорь Комлик.

На пресс-конференции было заявлено, что нынешняя редакция «платформы предложений» не окончательная. С учетом новых предложений и обсуждений она будет дополняться.

Также было решено организовать общественную кампанию по сбору подписей под «платформой»