Работники каких предприятий могут остаться без трудовых пенсий? 6 5.11.2019, 18:09

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иллюстрационное фото bymedia

Всего таковых предприятий — 1002.

Более тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей попали в список должников по перечислению обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения, пишут «Сильные новости».

По регионам картина на 1 октября по количеству организаций-должников сложилась такая:

1 место: Минская область — 383

2 место: Витебская область — 244

3 место: Минск — 194

4 место: Брестская область — 156

5 место Могилевская область — 121

6 место: Гомельская область — 60

7 место: Гродненская область — 36

Всего таковых — 1002, а общая сумма задолженности превышает 22,3 млн. руб. На 1 июля должников было — 1227 с суммой долга 23,6 млн. руб. То есть некая положительная динамика к их сокращению наблюдается. При этом меньше неплательщиков (на 4) стало и на Гомельщине.

Самыми же погрязшими в долгах по-прежнему остаются предприятия Глубокского района Витебской области УП «Мерецкие» (1 млн. 393 тыс. 452 руб.) и ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (1 млн. 296 тыс.106 руб.). На третьем месте — брестское ОАО «Строительный трест № 8» (758 тыс. 849 руб.).

По сравнению с этими «миллионерами» Гомельщина выглядит весьма успешным регионом. Общий долг в ФСЗН составил менее 180 тыс.

Почти половина — 28 организаций — располагаются в Гомеле. Всего они должны свыше 67 тыс. руб. Самый крупный должник в городе — ООО «Гомельский автобусный завод» (30 тыс. 286 руб.). За ним следуют: СООО «Джем-Флекс» (16 тыс. 118 руб.), ЧП «Торнадо Древ» (15 тыс. 013 руб.), ООО «Высокоточные механизмы» (8 тыс. 598 руб.) и ОДО «Графит» (6 тыс. 021 руб.). У остальных долги составляют от 111 руб. до 3 тыс. руб.

Примечательно, что по предыдущим данным, самым злостным неплательщиком с самым большим долгом являлось ООО «Футбольный клуб „ЮА-Строй-Житковичи“, долг в кубышку ФСЗН составлял 59 тыс. 248 руб. В новом списке спортсменов „удалили с поля“. Футбольный клуб с сентября находится в состоянии ликвидации.

По районам ситуация выглядит так (указаны самые крупные неплательщики):

Жлобинский (7 организаций): ООО „Сантеплоград“ (1549 руб.), ЧП „Спыну“ (1375 руб., ЧП „АшКомСтрой“ (1144 руб.). У остальных задолженность от 114 руб. до 808 руб.

Светлогорский (6): ООО „Форекс Фактор“ (6 тыс. 053 руб.), ЧП „Юрчик В.Н.“ (519 руб)., ООО „Бар Самовар“ (247 руб.)

Калинковичский (5): ФХ Змушко В.И. „Идеал“ (14 тыс. 719 руб.), ООО „Октябрьский ДОК“ (3 тыс. 780 руб.), ООО „АгроОптТрейдРосс“ (1 тыс. 844 руб.)

Гомельский (4): ОДО „АнаитисПромТорг“ (6 тыс. 185 руб.), ОДО „Технотрейд“ (1 тыс. 703 руб.)

Речицкий (3): ОАО „Речицаобувь“ (9 тыс. 487 руб.) ЧП „Найлсервис“ (3 тыс. 085).

Рогачевский (3): ООО Нойштат» (14 тыс. 884 руб.) У двух ИП задолженность чуть более 200 руб.

По одному должнику числится в Буда-Кошелевском (ЧП «Лесторг-плюс», 310 руб.), Житковичском (ООО «НерудЭкспо», 10 тыс. 695 руб.), Лоевском (ФХ «Ильино», 747 руб.) и Хойникском (ООО «Тимберфорт», 124 руб.) районах.