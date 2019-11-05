Трезвиватель Антон Орехъ

5.11.2019, 18:14

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Антон Орехъ

Как в России делают бизнес на пороках.

Когда в 1902 году в городе Туле российский врач и подвижник борьбы с алкоголизмом Федор Архангельский открывал первый вытрезвитель, он говорил о том, что пьянство приводит «к вырождению населения, к экономическому разорению и нравственной порче пораженного им населения». Слова эти, как видите, не только не утратили актуальности, но кажутся сегодня еще более правильными.

Но народ наш таков, что «даже если будет восемь – все равно мы пить не бросим». Какова же в принципе цель возрождения вытрезвителей да еще на основе частно-государственного партнерства? Первое и самое простое – бизнес. Пьяных — легион, вытрезвителей можно построить много, бизнесмены, приближенные к нужным чиновникам, получат подряды – и пока вы будете бухать и пропивать свое здоровье, они станут за ваш счет обогащаться. Так и будет – даже не сомневайтесь.

Но есть так же и аспекты моральные и правовые. Пьяные пугают нас в общественных местах, и нам хочется, чтобы их куда-нибудь дели с глаз долой. В России восемь месяцев зима и спьяну народ замерзает – иной раз и насмерть. Кого-то можно в этом случае спасти. С другой стороны, если человек максимально пьян, его и теперь ничто не мешает отправить на «скорой помощи». Если пьяный буянит, его и теперь должны взять под локоток и нейтрализовать с последующим штрафом или более серьезным наказанием.

С другой стороны, если пьяных будут силой отправлять в вытрезвители, как это сочетается с правом человека отказаться от медицинской помощи? Насильно лечить нельзя. А вытрезвитель – это еще и ограничение свободы. Заключить человека под стражу может только суд. То есть нельзя просто взять и организовать на условиях частно-государственного партнерства место, где человека будут лишать свободы и насильно станут его лечить.

Кстати, места, аналогичные вытрезвителям, в России уже есть в нескольких регионах – но на какой основе они функционируют, я, честно говоря, не понял. Как не ясно мне, каков эффект. Стало меньше пьянства? Стало меньше смертей по пьянке? Стало меньше преступлений в пьяном виде? И потом, у нас же как все устроено? Еще советский опыт говорил, что пьяный, попавший в вытрезвитель – это потенциальная жертва. Их там били, их там грабили. А потом и не пожалуешься. Что значит били – ты пьяный был, сам упал! Как ограбили? Да ты, небось, сам потерял или пропил деньги и все прочее. В конце концов, у полиции появляется еще один повод задержать кого-нибудь на митинге. Потому что человека можно не просто объявить участником несанкционированной акции, но еще и алкоголиком. Потом может и разберутся, что человек был трезв – но это потом, а в этот момент вас поймают и посадят в клетку с алконавтами.

В общем, сомнений много и, наверное, не просто так от этой практики в свое время у нас отказались. А уж в чем, к сожалению, сомневаться не приходится, так это в том, что Зеленый Змий свое так и так возьмет. И как переживал о вырождении населения сто с лишним лет назад доктор Архангельский, так и еще через сто лет будут переживать уже другие борцы за трезвость.

Антон Орехъ, Telegram