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Евродепутат: «Северный поток-2» можно затормозить

  • 5.11.2019, 18:37
Евродепутат: «Северный поток-2» можно затормозить

Решение Дании еще можно обжаловать.

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает, что газопровод "Северный поток-2" будет построен и теперь можно только замедлить его строительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Напомним, на прошлой неделе Дания дала свое согласие на прокладку газопровода "Северный поток-2". Евродепутат отметил, что теперь можно только пытаться задерживать реализацию этого проекта.

"Перед нами - все возможные меры, чтобы замедлять. Датское решение можно обжаловать в течение одного месяца", - сказал Сариуш-Вольский.

"Во-вторых, угроза санкций со стороны Конгресса США также выполняет какую-то тормозящую роль. Кроме того, в Европейском Союзе существует новое законодательство, которое касается контроля иностранных инвестиций с точки зрения безопасности, а не экономики в энергетической сфере", - добавил евродепутат.

Дания стала последней страной ЕС, одобрившей строительство трубопровода, который будет транспортировать российский газ в Германию по дну Балтийского моря.


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