Горбачев: После падения Берлинской стены сбылись не все надежды 10 5.11.2019, 19:07

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В 1989 году люди надеялись, что Европа станет общим домом для всех ее жителей.

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что не все надежды, связанные с падением Берлинской стены, оправдались в полном объеме.

Об этом он заявил на встрече с группой немецких бизнесменов и деятелей культуры, которая состоялась во вторник, 5 ноября, в "Горбачев-фонде" в Москве, передает DW.

Встреча была посвящена 30-летнему юбилею падения Берлинской стены, произошедшего 9 ноября 1989 года. "Люди тогда надеялись, что разделению Европы пришел конец. Они надеялись на наступление новой эпохи мира, сотрудничество, созидание. Они надеялись, что вся Европа станет нашим общим домом, но мы пока еще далеки от осуществления этих надежд", - сказал первый президент СССР.

Он подчеркнул, что немцы заявили о своих чаяниях и надеждах по объединению страны мирно. По словам Горбачева, немцы "продемонстрировали, что усвоили уроки истории, и наш народ пошел им навстречу, с пониманием отнесся к их устремлениям". Он указал, что главные герои объединения Германии - немцы и русские, которые перевернули трагические страницы истории.

Горбачев выразил сожаление, что за годы, прошедшие с момента падения стены, "в Европе не была создана надежная архитектура общей безопасности, система предотвращения и урегулирования конфликтов".