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Активисты «Европейской Беларуси» встретились с Павлом Селиным в Минске

  • 5.11.2019, 19:13
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Активисты «Европейской Беларуси» встретились с Павлом Селиным в Минске

3 ноября в Минске состоялась презентация фильма тележурналиста и режиссера о Юрии Шевчуке.

Известный российский тележурналист и режиссер Павел Селин, руководивший дирекцией НТВ в Беларуси, 3 ноября представил свой документальный фильм о легендарном лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке, передает корреспондент Charter97.org.

Активисты «Европейской Беларуси» побывали на премьере. После ее окончания состоялась встреча с Павлом Селиным. Режиссер пожелал удачи и передал привет всем своим друзьям в Беларуси.


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