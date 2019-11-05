Рабыня ликвидированного главаря ИГИЛ рассказала о его передвижениях и страхах 4 5.11.2019, 19:25

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Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри

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Самозваный «халиф» был одержим своей безопасностью.

В последние месяцы главарь террористической группировки "Исламское государство" "Абу Бакр аль-Багдади" (настоящее имя Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри) был в бегах. Он был встревожен, боялся предателей, иногда маскировался под пастуха, иногда скрывался под землей, всегда завися от сокращающегося круга приближенных, описывает последние месяцы жизни ликвидированного самопровозглашенного "халифа" ИГИЛ агентство Associated Press, передает zn.ua.

Его описывают как человека, одержимого своей безопасностью и благополучием и пытающегося найти безопасность в городах и пустынях в восточной части Сирии вблизи границы с Ираком, когда международная коалиция выбивала боевиков ИГИЛ город за городом.

В течение нескольких месяцев "аль-Багдади" держал подростка-езидку в качестве рабыни, и она рассказала агентству о его передвижениях. По ее словам, "аль-Багдади" передвигался с основной группой, состоящей из семи близких соратников. Несколько месяцев назад он делегировал большую часть своих полномочий старшему заместителю, который, вероятно, был объявлен как его преемник.

Отметим, что боевики ИГИЛ на подконтрольных им территориях Сирии и Ирака совершили геноцид древней народности езидов. Они массово казнили мужчин и пожилых женщин. Несовершеннолетних и молодых девушек использовали в качестве секс-рабынь.