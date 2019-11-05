Виталий Гурков: Когда выходил на ринг с «Погоней», мою физиономию не очень хотели показывать по ТВ 2 5.11.2019, 19:39

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Виталий Гурков

Белорусский боец рассказал о своей работе ведущим на телеканале СТВ.

- Для вас сложно было изменить статус спортсмена на роль телеведущего?

– Не было ничего такого, что невозможно преодолеть. Безусловно, только практика будет шлифовать мое телевизионное мастерство, наверное, нужно время, чтобы адаптироваться, но и сейчас что-то уже получается.

Поэтому буду учиться, буквы вспоминать. Я в том смысле, что читать не очень люблю, а перед записью нужно прочитать написанный текст. Во время первой передачи некая неуверенность чувствовалось, но уже в следующий раз было легче.

- Некоторые пугаются телекамеры и перед ней забывают все, что хотели сказать. У вас такой проблемы нет?

– Камера меня не смущает, но у меня другая проблема. Поскольку по роду своей основной деятельности я привык прыгать на ринге, то спокойно отсидеть два часа в студии и при этом не брыкаться и не делать другие телодвижения для меня настоящие страдания. Пока идет запись, извините, даже заднее место болеть начинает. Не люблю я находиться в статичном состоянии.

- Деньги сыграли роль в том, что вы решили работать на СТВ?

– Деньги здесь абсолютно ни при чем, мне просто хотелось попробовать себя в новом деле. Я считаю, что это вообще моя маленькая победа. Когда я выходил на ринг с бело-красно-белым флагом и с «Погоней», мою физиономию не очень хотели показывать по государственному телевидению. А сейчас я работаю ведущим на этом самом телевидении и хохочу со всех тех, кто меня запрещал.

- Контракт у вас рассчитан на какой срок?

– Пока на полгода, а дальше будет видно, – цитирует Гуркова «Народная воля».