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Румас сообщил, как будут меняться цены на бензин

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  • 5.11.2019, 20:26
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Румас сообщил, как будут меняться цены на бензин
Сергей Румас

Цены продолжат повышать.

Во время "нулевого чтения" бюджета в парламенте “депутаты” поинтересовались у правительства, как будут меняться цены на бензин.

На этот вопрос ответил премьер-министр Сергей Румас. "Правительство в ближайшее время будет придерживаться той же политики по планомерному повышению цен на топливо — в случае, если будет расти цена на нефть или будет меняться стоимость белорусского рубля к американской валюте", — приводит tut.by его слова.

Руководитель правительства напомнил, что в этом году цены на топливо 19 раз поднимались на 1 копейку и четыре раза снижались. Таким образом, топливо подорожало на 15 копеек.


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