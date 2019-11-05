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Замок из песка

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  • Юрий Христензен
  • 5.11.2019, 20:34
  • 2,519
Замок из песка

Номинальный ВВП РФ стал меньше ВВП штата Нью-Йорк.

После 2013 года номинальный ВВП РФ снизился на триллион долларов и стал меньше ВВП штата Нью-Йорк.

Много это, или мало?

Триллион секунд назад кроманьонцы в Европе вытеснили неандертальцев.

Для перевозки триллиона долларов в стодолларовых купюрах понадобится тысяча Камазов.

Триллион долларов по курсу - это метровая стопка 5000 руб банкнот размером с Красную площадь.

Сусальным золотом 999 пробы на триллион долларов можно покрыть Москву в 10 слоев.

Совокупно номинальный ВВП РФ после 2013 года недосчитался более $4 триллионов.

За эти деньги можно построить замок из песка площадью с Крым и высотой в 20-этажный дом.

Многие россияне утверждают что им важнее другой замок - из величия и национальной гордости.

Количество сторонников величия неуклонно снижается после каждого недополученного Камаза купюр.

Юрий Христензен, Facebook


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