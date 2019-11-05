Замок из песка1
- Юрий Христензен
- 5.11.2019, 20:34
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Номинальный ВВП РФ стал меньше ВВП штата Нью-Йорк.
После 2013 года номинальный ВВП РФ снизился на триллион долларов и стал меньше ВВП штата Нью-Йорк.
Много это, или мало?
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Триллион секунд назад кроманьонцы в Европе вытеснили неандертальцев.
Для перевозки триллиона долларов в стодолларовых купюрах понадобится тысяча Камазов.
Триллион долларов по курсу - это метровая стопка 5000 руб банкнот размером с Красную площадь.
Сусальным золотом 999 пробы на триллион долларов можно покрыть Москву в 10 слоев.
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Совокупно номинальный ВВП РФ после 2013 года недосчитался более $4 триллионов.
За эти деньги можно построить замок из песка площадью с Крым и высотой в 20-этажный дом.
Многие россияне утверждают что им важнее другой замок - из величия и национальной гордости.
Количество сторонников величия неуклонно снижается после каждого недополученного Камаза купюр.
Юрий Христензен, Facebook