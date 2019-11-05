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Как белорусский фотограф покоряет Нью-Йорк

  • 5.11.2019, 20:45
Как белорусский фотограф покоряет Нью-Йорк
Иллюстрационное фото

Анастасия Сергиеня переселилась в Нью-Йорк, чтобы реализовать свои творческие планы.

Героиня закончила Белорусский государственный университет, где изучала философию и социальные науки и работала фотографом. После учебы решила поехать за границу, чтобы подтянуть английский, пишет «Белсат».

Так попала в Лондон, где провела три года. Но выполнить все требования эмиграционной политики в Великобритании – вещь непростая. Поэтому Анастасия переехала в Нью-Йорк, где сначала работала официанткой.

Как она попала в индустрию и легко ли живется фрилансеру в США? Смотрите первый сюжет программы «Белорусский мир».


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