В среду в Беларуси будет до +15 градусов 5.11.2019, 21:15

На большей части территории пройдут дожди.

В среду, 6 ноября, в Беларуси ожидается облачная погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут дожди, утром и днем местами прогнозируются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер ночью будет юго-западный, днем переменных направлений умеренный.

Ночью термометры покажут 4-10 выше нуля, по юго-востоку — до 12 градусов тепла. Днем прогнозируется от +7 по северо-западу до +15 по юго-востоку страны.