Туск не будет баллотироваться в президенты Польши 5.11.2019, 21:20

Дональд Туск

Выборы президента Польши должны состояться в мае 2020 года.

Президент Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться в президенты Польши на выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"После глубоких раздумий я принял решение, что не буду баллотироваться на предстоящих президентских выборах", - сказал во вторник Туск.

Дональд Туск добавил, что объявляет это решение сегодня из-за "срочности". "И я не хотел бы никоим образом препятствовать оппозиции в процессе выбора кандидатов", - заявил президент Европейского совета на встрече с журналистами в Брюсселе.

"Я считаю, что мы можем победить на этих выборах, но для этого нужна кандидатура, которая не отягощена багажом сложных, непопулярных решений, и я был обременен таким багажом еще со времен премьер-министра. Тем более, что я не собираюсь отрицать эти трудные решения", - сказал Туск. Он подчеркнул, что "будет решительно поддерживать оппозицию на этих выборах".

"Я использую каждую возможность для дальнейшего укрепления позиций Польши в Европе и мире", - добавил он.

Напомним, Туск вскоре покинет пост президента Европейского совета. Выборы президента Польши должны состояться в мае 2020 года.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поборется за второй срок.