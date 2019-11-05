Андрей Костицын стал капитаном минского «Динамо» 3 5.11.2019, 21:32

В этой должности форвард сменит Кирилла Готовца.

Нападающий Андрей Костицын назначен новым капитаном минского "Динамо".

В этой должности форвард сменит Кирилла Готовца.

Совместное решение генерального директора ХК "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова и тренерского штаба, основано на том, что Андрей Костицын — один из наиболее опытных и титулованных игроков в составе команды на данный момент. Именно он должен стать примером для нового поколения белорусских хоккеистов, демонстрируя настоящий профессионализм в матчах, тренировочном процессе, а также в повседневной жизни.

Также крайне важно, что Костицын способен помочь становлению молодых хоккеистов и их подготовке к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Минске и Риге, отмечает hcdinamo.by.