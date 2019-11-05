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Зеленский поручил ввести назначение пенсий через мобильное приложение

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  • 5.11.2019, 22:00
Зеленский поручил ввести назначение пенсий через мобильное приложение
Владимир Зеленский

Также президент Украины поставил задачу ввести назначения пенсий без обращения лица.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца текущего года ввести назначение пенсий через мобильное приложение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как сообщается, во время встречи с руководством Верховной рады и Кабинетом министров, президент подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

При этом Зеленский поставил задачу ввести до конца 2019 года назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.


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