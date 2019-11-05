Зеленский поручил ввести назначение пенсий через мобильное приложение

Зеленский поручил ввести назначение пенсий через мобильное приложение1
- 5.11.2019, 22:00
Также президент Украины поставил задачу ввести назначения пенсий без обращения лица.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца текущего года ввести назначение пенсий через мобильное приложение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Как сообщается, во время встречи с руководством Верховной рады и Кабинетом министров, президент подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.
При этом Зеленский поставил задачу ввести до конца 2019 года назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.