Страны Скандинавии могут присоединиться к группе «Балтик+» в ПАСЕ 5.11.2019, 22:20

Группа «Балтик+» борется против возвращения России в Ассамблею.

Сложившаяся в ПАСЕ неформальная группа "Балтик+", которая объединилась в связи с несогласием с возвращением РФ в Ассамблею, может быть расширена за счет стран Скандинавии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВРУ, об этом во вторник во время встречи со странами-участницами "Балтик +" в Киеве заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Разумков напомнил о возможной перспективе расширение группы "Балтик+" за счет нордических государств", - рассказывает пресс-служба о содержании встречи.

"Сейчас ведутся переговоры, и надеюсь, что эти страны присоединятся к процессу. В таком формате возможно выработать базовые идеи и принципы, которые в дальнейшем будут превращены в конкретный план действий", - сказал Разумков.

По его словам, в ПАСЕ сегодня есть очень опасные тенденции.

"Возвращение российской делегации без выполнения ни одной резолюции, на которых настаивала ПАСЕ - это фактически возможность поставить под угрозу основные принципы этой организации. К сожалению, не все государства заняли последовательную позицию по этому вопросу", - отметил он.

В ответ на безусловное возвращение России в ПАСЕ несколько национальных делегаций создали неформальную группу "Балтик +". К группе присоединились Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

На летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Россией принципов Совета Европы.

Украинская делегация не принимала участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.