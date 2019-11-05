Путин предложил заменить в России «Википедию» 7 5.11.2019, 22:44

Президент РФ намерен заменить известный ресурс Большой российской энциклопедией.

Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Об этом он сообщил на заседании Совета по русскому языку, передает "РИА Новости".

"Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная", — объяснил Путин свое предложение.

В приложении к закону о федеральном бюджете на 2020–2023 годы ранее нашлись упоминания о создании российского аналога "Википедии" – цифровой версии Большой российской энциклопедии. Ранее авторы хотели выйти на самоокупаемость проекта за счет платной подписки.

В 2020 году на реализацию проекта хотят направить 685 млн рублей, в 2021 году — 830 млн рублей, а в 2022 году — 169 млн рублей.

"Википедия" — это общедоступная интернет-энциклопедия, содержание которой пользователи могут изменять самостоятельно. В начале августа сайты Федерального агентства новостей (РИА ФАН), изданий "Народные новости" и "Экономика сегодня", а также газеты "Журналистская правда", которые входят в медиагруппу "Патриот", возглавляемую бизнесменом Евгением Пригожиным, оказались в черном списке "Википедии". Теперь ссылки на них невозможно добавить ни в одну статью.