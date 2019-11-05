Максим Винярский: Диктатор и его холуи — лишь временная плесень истории 1 5.11.2019, 22:48

Максим Винярский

Не народ должен бояться правительство, а правительство должно бояться народа.

Сегодняшний пикет гражданской кампании «Европейская Беларуси» закончился выступлением Максима Винярского.

- 23 года назад, таким же ноябрьским временем в нашей стране произошел государственный переворот, - сказал активист. - Было уничтожено разделение властей. Вся власть была узурпирована диктатором. Он, конечно, в свое время за это ответит, но ответственность вместе с ним делим и мы. Все те, кто не помешал ему забрать наши права.

Не народ должен бояться правительство, а правительство должна бояться народа. Только все вместе мы можем отправить колхозную диктатуру туда где ей место - на свалку истории. А преступника, узурпировавшего власть - в тюрьму, где он ответит за свои преступления.

Только народ является источником власти в стране. А диктатор и его холуи — лишь временная плесень истории, которая исчезнет.