закрыть
5 ноября 2019, вторник, 23:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Выборы в Вирджинии покажут степень поддержки Трампа среди избирателей

  • 5.11.2019, 23:30
Выборы в Вирджинии покажут степень поддержки Трампа среди избирателей

Сегодня жители штата определяют, кто будет контролировать обе палаты местного законодательного собрания.

Во вторник жители штата Вирджиния решают, какая партия будет контролировать местное законодательное собрание. К этим выборам приковано внимание всей страны – они продемонстрируют, что именно избиратели в действительности думают о президенте Дональде Трампе и о возможности его импичмента, передает «Голос Америки».

Выборы в законодательное собрание Вирджинии служат своеобразным «разогревом» избирательного цикла 2020 года. Кроме того, сегодня в штате проходит референдум о праве на приобретение оружия и праве на аборты. Политические группировки и партии тестируют стратегии избирательных кампаний и пытаются заинтересовать избирателей, живущих в штате, который до недавних пор считался одной из решающих площадок для выборов президента.

Из четырех штатов, в которых в этом году проходят выборы в законодательное собрание, Вирджиния – единственный, где ни одна из двух партий не обладает устойчивым большинством. У республиканцев сейчас есть небольшое преимущество как в нижней, так и в верхней палатах, однако в последние годы жители штата все больше отдают предпочтение демократам из-за роста населения в более либеральных городах и пригородах и сокращения количества жителей в сельских и консервативных районах.

Кристофер Пайпер, председатель избиркома Вирджинии, сообщил, что с утра вторника голосование проходит без каких-либо значительных нарушений.

Ставки на местных выборах высоки. В случае победы демократы смогут решить вопросы, которые годами блокировались республиканцами, включая введение более строгого законодательства в отношении оружия и повышение минимального уровня зарплаты. Они также надеются ратифицировать Поправку о равных правах, касающуюся гендерного равенства.

Сегодняшние выборы могут определить, какая партия будет управлять штатом в течение ближайшего десятилетия, так как победители будут определять, кто займется контролем и нарезкой избирательных округов. Усиление позиций консерваторов из «партии чаепития», которое произошло в ряде штатов около десяти лет назад, помогло республиканцам усилить контроль над законодательным собранием Вирджинии на многие годы.


популярное за неделю

Мнение

Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев