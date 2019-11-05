Выборы в Вирджинии покажут степень поддержки Трампа среди избирателей 5.11.2019, 23:30

Сегодня жители штата определяют, кто будет контролировать обе палаты местного законодательного собрания.

Во вторник жители штата Вирджиния решают, какая партия будет контролировать местное законодательное собрание. К этим выборам приковано внимание всей страны – они продемонстрируют, что именно избиратели в действительности думают о президенте Дональде Трампе и о возможности его импичмента, передает «Голос Америки».

Выборы в законодательное собрание Вирджинии служат своеобразным «разогревом» избирательного цикла 2020 года. Кроме того, сегодня в штате проходит референдум о праве на приобретение оружия и праве на аборты. Политические группировки и партии тестируют стратегии избирательных кампаний и пытаются заинтересовать избирателей, живущих в штате, который до недавних пор считался одной из решающих площадок для выборов президента.

Из четырех штатов, в которых в этом году проходят выборы в законодательное собрание, Вирджиния – единственный, где ни одна из двух партий не обладает устойчивым большинством. У республиканцев сейчас есть небольшое преимущество как в нижней, так и в верхней палатах, однако в последние годы жители штата все больше отдают предпочтение демократам из-за роста населения в более либеральных городах и пригородах и сокращения количества жителей в сельских и консервативных районах.

Кристофер Пайпер, председатель избиркома Вирджинии, сообщил, что с утра вторника голосование проходит без каких-либо значительных нарушений.

Ставки на местных выборах высоки. В случае победы демократы смогут решить вопросы, которые годами блокировались республиканцами, включая введение более строгого законодательства в отношении оружия и повышение минимального уровня зарплаты. Они также надеются ратифицировать Поправку о равных правах, касающуюся гендерного равенства.

Сегодняшние выборы могут определить, какая партия будет управлять штатом в течение ближайшего десятилетия, так как победители будут определять, кто займется контролем и нарезкой избирательных округов. Усиление позиций консерваторов из «партии чаепития», которое произошло в ряде штатов около десяти лет назад, помогло республиканцам усилить контроль над законодательным собранием Вирджинии на многие годы.