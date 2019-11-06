В Пакистане 100 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства 6.11.2019, 8:04

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Сторонники оппозиции добиваются новых выборов.

В Пакистане около ста тысяч активистов не покидают центр Исламабада, требуя отставки правительства. Как сообщает информагентство dpa во вторник, 5 ноября, переговоры правительства с представителями оппозиционных партий, участвующих в протестах, остались без результата, сообщает dw.com.

Около десяти дней назад лидер пакистанской исламистской оппозиции, консервативный клирик Маулана Фазл-ур-Рехман призвал своих сторонников отправиться из разных городов страны маршем на Исламабад. Основные требования присоединившихся к Рехману десятков тысяч активистов, многие из которых являются сторонниками возглавляемой им партии "Джамиат Улема-и-Ислам (Фазл)" ("Объединение мусульманских богословов (Фазл)"), - это отставка действующего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, проведение досрочных выборов и ограничение влияния военных на политику.

Оппозиционные политики утверждают, что представители вооруженных сил, имеющие большое влияние в стране, фальсифицировали результаты парламентских выборов 2018 года, чтобы привести к власти партию Имрана Хана "Движение за Справедливость".

1 ноября Фазл-ур-Рехман пригрозил, что выведет протесты "на новый уровень", если Хан в течение двух дней не уйдет в отставку. Этот ультиматум поддержали и другие известные политики в Пакистане, указывает dpa. Правительство отказалось отправить Хана в отставку, однако предложило оппозиции начать переговоры.