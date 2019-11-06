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NYT: В Ливию прибыли 200 наемников ЧВК «Вагнер»

  • 6.11.2019, 8:11
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NYT: В Ливию прибыли 200 наемников ЧВК «Вагнер»

Они используют то же оружие, что на Донбассе.

За последние полтора месяца 200 наемников «связанной с Кремлем» ЧВК «Вагнер», прибыли в Ливию, где участвуют в вооруженном конфликте. Причем «российские снайперы» используют то же оружие, что и на Донбассе и в Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.

По словам ливийских врачей, нынешние ранения, полученные после обстрела, не оставляют широких открытых ран и также нет выходного отверстия.

По утверждению авторов материала, бойцы приехали в Ливию в рамках «широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке».

Отметим, что Минобороны РФ и представители ЧВК «Вагнер» информацию NYT не прокомментировали, сообщает znak.com.

Напомним, в начале октября стало известно о гибели нескольких десятков российских бойцов ЧВК в Ливии. По данным «Медузы», от 10 до 35 россиян стали жертвами авиаудара, который нанесли по позициям Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара самолеты Правительства национального согласия. Официального подтверждения информации нет.


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