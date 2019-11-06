В Бобруйске из-за слов кандидата о Лукашенко «сломалась» типография 6.11.2019, 8:16

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Аляксандр Комар

Паника властей из-за выступлений оппозиционеров достигла анекдотического уровня.

Газета Бобруйского горисполкома «Бобруйская жизнь» отказалась печатать предвыборную платформу оппозиционного кандидата в «депутаты палаты представителей» по Бобруйской-Ленинскому избирательному округу №78 Александра Комара, сообщает сайт ucpb.org.

Фразу «С Лукашенко у страны нет будущего» редакционный совет счел за крамолу.

По словам кандидата от ОГП Александра Комара, решение не печатать его программу принималось на редакционном совете, который рекомендовал внести изменения в формулировку в пункте «Как это делать». Если же он не согласится, заверили, что не будут публиковать программу.

«Цензоры даже справку выдали, - сообщил о событии председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев. - И это несмотря на то, что в статье 33 Конституции записано: «Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются».

А в чем крамола? Александр Комар написал, что «с Лукашенко у страны нет будущего. Он завел страну в тупик».

Типография имени Непогодина также отказалась печатать ему листовки: «Машина сломалась. И будет сломана до конца выборов, когда Александр слова о Лукашенко не уберет».