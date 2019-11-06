Самые экзотические варианты приготовления кофе: 11 рецептов 6.11.2019, 8:25

Попробовать эти напитки стоило бы каждому человеку.

Утренний напиток может быть очень необычным. На сегодняшний день существует огромное количество самых разных рецептов. Некоторые из них очень "смелые". Сейчас же речь пойдет как раз о таких рецептах кофе, каждый из которых производит неповторимое впечатление. Попробовать эти напитки стоило бы каждому человеку, хотя бы раз в жизни, пишет pressa.tv.

1. «Копи Джосс»

Кофе с горящим углем.

Тем, кто ищет самый необычный и захватывающий способ насладиться чашечкой кофе с утра, стоит попробовать добавить в него кусок горящего угля, как это сделал владелец кофейни на индонезийской Яве. Джокьякарта - пожалуй, единственное место в мире, где подадут кофе с куском горящего угля в нем. Называется подобный напиток «Копи Джосс», и он был изобретен еще в 1960-х годах владельцем кафе, который хотем избавиться от расстройства желудка. В отличие от кофе из угля, о котором было упомянуто выше, он содержит кофеин.

2. «Бесцветный»

Бесцветный кофе.

Многие люди воздерживаются от употребления в пищу слишком большого количества кофе из-за того, что он якобы «красит зубы». Благодаря первому в мире бесцветному кофе, теперь не придется больше беспокоиться об окрашенных зубах. Два брата из Словакии Дэвид и Адам Надь, которые любят крепкий кофе и белоснежные зубы, решили создать подобный напиток. Братья Надь утверждают, что их CLR CFF сделан из высококачественных зерен кофе сорта «арабика» и чистой воды, без консервантов, искусственных ароматизаторов, подсластителей или сахара. Но при этом он прозрачный.

3. «Угольный»

Кофе из угля.

Активированный уголь сегодня добавляется много в какие продукты, от зубной пасты до мороженого. Оказывается, есть и кофе с активированным углем, который придает ему дымчатый серый цвет. Пожалуй, подобный напиток будет идеальным с утра после бурной вечеринки.

4. «Аволатте»

Кофе «Аволатте».

Последний писк моды в Австралии - «аволатте». Это кофе с молоком, который наливают в.. разрезанный пополам авокадо, из которого удалили мякоть и косточку. Подобный способ подачи кофе придумали в кафе Трумэна в Мельбурне.

5. Самый крепкий в мире

Самый крепкий в мире кофе.

Многие люди не могут проснуться без чашки кофе, а для некоторых необходима большая чашка этого напитка. Тем, кому не хватает кофеина, стоит отправиться в Viscous Cafe в Австралии, где можно найти один из самых крепких в мире кофе. Только одна чашка этого варева является эквивалентом 80 обычных чашек кофе. Каждая порция содержит 5 граммов кофеина (18 граммов фатальны для здорового взрослого человека).

6. Без кофеина

Кофе без кофеина.

Какой смысл пить кофе, если в нем нет кофеина... Вот так и подумали сотни кофеманов, которые высмеяли новую кофейню, открывшуюся в 2015 году в Нью-Йорке. Тем не менее, заведение продолжало рекламировать свой напиток, как «первый признак культурного апокалипсиса». Этот кофе был сделан канадской фирмой Swiss Water Decaf.

7. «Черная бессонница»

Кофе «Черная бессонница».

Международный совет по информации о продуктах питания (IFIC) рекомендует ежедневное потребление кофеина в количестве 300 мг, в то время как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует не более 400 мг. Но только одна 300-граммовая чашка кофе Black Insomnia (Черная бессонница) содержит 702 мг кофеина, который не только гарантированно заставит проснуться, но и может привести к проблемам со здоровьем.

Black Insomnia был создан в 2016 году Шоном Кристафором, который хотел сделать самый крепкий в мире кофе. Изначально этот сорт продавался только в кафе в Кейптауне, Южная Африка, но он стал настолько успешным, что в течение нескольких месяцев после его появления летом 2016 года Black Insomnia появился в 22 странах по всему миру. Компания утверждает, что она продает почти шесть тонн этого кофе каждый месяц, чего еле хватает, чтобы удовлетворить спрос.

8. Эспрессо с топингом безе

Кофе-безе.

Take Out Drawing Cafe в Сеуле начало подавать эспрессо с топингом из целых «гор» безе. Что примечательно, их безе не плавится, поэтому клиенты могут отрывать целые куски сладкого лакомства из яичного белка и сахара и макать их в кофе.

9. «Раздельный»

Кофе по частям.

В мире, где мода зачастую просто безумна, зачастую и возникают совершенно безумные тренды в еде/напитках. В Австралии в одном из кафе Мельбурна предлагают кофе, который «был разложен на составляющие». А это значит, что кофе подают на деревянной доске в трех отдельных стаканчиках: с горячей водой, молоком и концентрированным эспрессо.

10. «Эспрессо-тоник»

Кофе «Эспрессо-тоник».

Это просто эспрессо.... с горьким тоником... И долькой лайма.

11. «Винный»

Кофе с вином.

Вино нравится многим. Раньше оно было любимым напитком, к примеру, в тех же Древней Греции и Риме. Без кофе сегодня могут жить разве что те, у кого аллергия на него. Так почему же потребовалось так много времени, чтобы объединить эти напитки. Наконец-то, в кафе Molinari Private Reserve в Калифорнии додумались объединить два сверхпопулярных напитка и презентовали кофе со вкусом вина.