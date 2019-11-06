Washington Post: Трамп уступает пяти возможным соперникам на выборах 6.11.2019, 8:32

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Опубликованы результаты опроса общественного мнения.

Дональд Трамп уступает по популярности среди избирателей пятерым демократам, которые могут стать его соперниками на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании NBC и газеты The Washington Post (перевод — ТАСС).

Согласно этим оценкам, самые высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии по-прежнему имеют пять политиков. Речь идет о бывшем вице-президенте Джозефе Байдене, сенаторе от штата Вермонт Берни Сандерсе, сенаторе от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэре города Саут-Бенда (штат Индиана) Пите Буттеджадже и сенаторе от Калифорнии Камале Харрис. Они на протяжении уже нескольких месяцев считаются лидерами предвыборной гонки среди демократов.

Как свидетельствуют итоги опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Байдена, он получил бы 56% голосов избирателей, а Трамп — 39%. Такие же результаты были бы и в том случае, если бы соперником Трампа стал Сандерс.

Уоррен победила бы Трампа, набрав 54%, результат республиканца составил бы 39%. Буттеджадж одержал бы победу над Трампом при соотношении 51% к 40% голосов в пользу демократа. Харрис выиграла бы на выборах при соотношении голосов 52% к 41%.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что не считает заслуживающими доверия результаты социологических опросов, проведенных по заказу ряда ведущих СМИ. По мнению главы Белого дома, его политические оппоненты склонны выдавать желаемые результаты за действительные.