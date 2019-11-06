Названа дата переписи населения в Украине 6.11.2019, 9:32

Ее согласовал Кабинет министров.

Кабинет Министров согласовал сроки проведения переписи населения Украины и назначил ее на ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом 5 ноября сообщает офис омбудсмена в Facebook, сообщает gordonua.com.

В офисе омбудсмена прошла встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с сотрудниками Государственной службы статистики. Они обсудили объем сведений об украинцах, которые будут собираться во время проведения пробной переписи населения.

На встрече также поднимался вопрос о балансе между правом человека на приватность и вмешательством государства в частную жизнь.

В июле 2018 года Кабмин поручил Госстату провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.

По данным Госстата, к началу 2019 года в Украине проживало 42,14 млн человек.

14 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров Украины планирует в этом году провести частичную перепись населения, она будет электронной.

8 октября стало известно, что для переписи населения планируют выделить 3,43 млрд грн.