В Каталонии протестующие жгут портреты короля Испании 6.11.2019, 9:45

Акция прошла накануне визита монарха.

Протесты в Каталонии приобретают все более драматический оттенок. Там уже жгут портреты короля, хотя фигура эта скорее представительская, чем правящая, поэтому отношение испанцев к королю - уважение и пиетет. Вот как раз этого и нет в Каталонии.

Тысячи протестующих вышли на улицы Барселоны, протестуя против визита короля Испании Филиппа VI, сообщает BBC.

Протестующие разожгли огонь на одной из главных улиц, где сожгли фотографии короля. Некоторые стучали по кухонным горшкам и скандировали: "В Каталонии нет короля!"

Каталония с октября охвачена протестами - они начались после того, как одного из лидеров сепаратистов Ориола Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.

10 ноября в Испании состоятся досрочные выборы в парламент. Они были объявлены, чтобы выйти из политического тупика, возникшего после первых выборов в апреле. Это будут уже четвертые выборы в стране за последние четыре года.

В преддверии воскресного голосования пять основных партийных лидеров изложили свои позиции по каталонскому кризису.

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес пообещал, что если его Социалистическая партия будет переизбрана, он изменит закон таким образом, чтобы организация несанкционированного с властями референдума о независимости считалась серьезным преступлением.

Лидер главной оппозиционной Народной партии Пабло Касадо заявил, что возглавит консервативное правительство, "у которого не трясутся ноги", когда дело касается решения проблемы сепаратизма.

Крайне правый лидер партии Vox Сантьяго Абаскал пошел дальше и призвал "арестовать, надеть наручники и предать суду" главу Каталонии Жоакима Торру.

18 октября глава правительства Каталонии Ким Торра обратился к радикальным группам протестующих, чтобы те прекратили беспорядки или вели мирные протесты. По его словам, нет никаких оправданий для актов вандализма. Торра возложил ответственность за пожары и поджоги автомобилей в Барселоне на "группы преступников и провокаторов, которые наносят вред имиджу миллионов каталонцев".

Группы правоохранителей в столице Каталонии усилены четырьмя подразделениями сил специального назначения национальной полиции Испании.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к 9-13 лет тюремного заключения за участие в референдуме о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший вице-президент правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

Приговор лидерам сепаратистского движения привел к массовым протестам в Каталонии. Протестующие заблокировали аэропорт, перекрыли трассы и железную дорогу, устроили беспорядки в каталонской столице. Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.