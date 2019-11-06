Виктор Марчик: Сделаем все, чтобы эти «выборы» не показались Лукашенко медом 6.11.2019, 9:48

Кандидат от «Европейской Беларуси» уверенно обходит своих оппонентов.

Кандидат в депутаты по Слонимскому избирательному округу №58, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Виктор Марчик уверенно обходит своих оппонентов, которых назначила власть, сообщает пресс-служба кампании.

Политик рассказало том, как проходят его агитационные пикеты:

- Подходит огромное количество людей, с каждым днем - все больше, спрашивают, читают. Когда узнают, что у меня будут дебаты и с кем, мне все говорят: «А, Семеняк, ну понятно». Люди, которые из Зельвы, про своего действующего «депутаты» говорят только в негативных тонах. Я еще не видел ни одного человека, который сказал бы про него хоть что-то хорошее. Ничего положительного люди мне не говорят и про других провластных чиновников, потому, что ничего, ровным счетом ничего они для народа не сделали.

Был интересный случай, когда на мой пикет подошел мужчина и даже меня немного оскорбил. Я предложил ему поговорить, но тот не захотел меня даже слушать и ушел. А буквально на следующий день этот же мужчина подошел на рынок, где стоял мой пикет и извинился. Он сказал, что прочитал мою программу, прочитал про «Европейскую Беларусь» в интернете, понял, что был не прав. Люди уже не верят власти, не верят никаким провластным кандидатам, понимают, что есть альтернатива. Даже те бабушки, которые меня не знают, но после того, как поговорят со мной, почитают мою программу – они говорят: «мы будем вас поддерживать». Меняется у человека мировоззрение, даже после того, как с ним поговоришь.

Пикеты – они просто необходимы, это ведь живое общение. Люди часто на пикетах рассказывают о проблемах. Сегодня, мне на мобильный телефон позвонила пенсионерка, и пожаловалась на то, что к пенсии старикам прибавили лишь 20 копеек. Эта женщина предложила вернуть эту подачку Лукашенко, чтобы он на эти «деньги» провел свои очередные «выборы».

Я чувствую колоссальную поддержку среди населения. Те же пенсионеры подходят и просят меня о том, чтобы я продолжил борьбу с беспределом, который творят чиновники. Видно, что люди хотят перемен. Будем делать все, что от нас зависит, все, чтобы эти «выборы» властям не показались медом.