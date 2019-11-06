Кто зарабатывает миллионы на ореховой лихорадке в Алтайском крае РФ? 6.11.2019, 9:57

Цена на кедровый орех прыгает, как биткоин.

Кедровые шишки – главное природное богатство горного Алтая. Его называют "местным золотом". Россия – крупнейший в мире поставщик кедровых орехов, главный покупатель – соседний Китай, сообщает currenttime.tv.

В Республике Алтай всего один город – это ее столица, Горно-Алтайск. Почти все население живет в селах и деревнях, в которых крепки еще народный дух и традиции. Местное население, алтайцы, помнят родной язык, молятся языческим богам, охотятся и собирают таежные дары.

Те, кто собирает кедровые шишки, за сезон могут заработать сотни тысяч рублей. А особо усердные – миллионы. Работа опасная и трудная, ведь кедровые сосны растут высоко в горах, а погодные условия здесь не из простых.

Тем не менее в кедровый сезон на склонах и перевалах Горного Алтая царит ореховая лихорадка. Урожай не каждый год, цена на орехи только растет. В этом году урожай богатый, и в горы за шишками отправляются пешком, на лошадях и на машинах.

"Это хороший заработок, это выручает население. Нынче очень хороший урожай. С сентября люди бьют и бьют. Сдают, многие немало денег заработали. Кто-то машины, кто-то квартиры покупает. Берут выходные, эти деньги не лишние, тем более сегодня", – говорит Серафима Яжанкина, директор Краеведческого музея села Шебалино.

У бригадира сборщика орехов Данилы Казанцева в подчинении несколько работников, а еще его собственный КАМАЗ. Он купил его специально для таких таежных экспедиций. Благодаря проходимой машине, равных этой бригаде на склонах нет. Сам он отпросился на время таежного приключения с постоянной работы.

Бригада Данилы – это четыре друга из города Бийска. "Ребята в основном лесом занимаются. Свои делянки. Орех – это между делом. Не основной заработок. Мы все время в городе, но не теряем момента, чтобы заработать денег", – рассказывает Данила.

В бригаде у каждого свои обязанности, действует устав. Сборщики четко знают, чего делать нельзя, ведь работа в тайге – дело опасное. Можно сорваться с высокой сосны, напороться на сук, встретиться с диким зверем.

"Цена на орех всегда прыгает, как биткоин. Я по 600 забираю, а сдаю по две тысячи в городе", – говорит бригадир.