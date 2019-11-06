Официально: Беларусь потеряет $1,5 миллиарда ЗВР, а Нацбанк уменьшит поддержку курса рубля 7 6.11.2019, 10:22

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Объем золотовалютных резервов Беларуси до конца 2020 года может снизится на $1,5 млрд или на 17%. Этот целевой параметр ($7,3 млрд) заложен в Основных показателях денежно-кредитной политики (ОНДКП) Беларуси на 2020 год, которая была утверждена указом Лукашенко №402 от 31 октября 2019, пишет myfin.by.

Снижение ЗВР связано с предстоящими выплатами по внешнему долгу в 2020 году. В документе говорится об обеспечении Национальным банком и правительством финансовой стабильности за счет изменения структуры резервов. Напомним, сейчас объем ЗВР Беларуси превышает $8,8 млрд (данные на 01.10.19).

Кроме того, Нацбанк планирует снизить объем валютных интервенций, которыми он поддерживает стабильность курса белорусского рубля. «Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. Для снижения степени участия Национального банка в торгах на внутреннем валютном рынке планируется расширение границ операционного интервала и нейтрального диапазона, а также сокращение ежедневного лимита интервенций Национального банка» – отмечается в ОНДКП.