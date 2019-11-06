На границе Таджикистана и Узбекистана произошел вооруженный конфликт 6.11.2019, 10:26

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Иллюстрационное фото DW

Неизвестные в масках напали на таджикскую погранзаставу.

В ночь на среду вооруженная группа атаковала заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Собеседник агентства уточнил, что двадцать вооруженных боевиков в масках напали на подразделение № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад", в 60 километрах к западу от Душанбе. В перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер.

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается. Представитель погранвойск Службы государственной безопасности сообщил РИА Новости, что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% ее линии оставались не делимитированными и, как следствие, не демаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.