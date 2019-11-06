Художник Алесь Пушкин устроит необычное мероприятие 6.11.2019, 10:29

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Презентация нового проекта начнется 12 ноября.

Художник Алесь Пушкин устроит не совсем обычное мероприятие. На образовательной площадке «Территория прав» в Минске 12 ноября начнет работу выставка «Рисунки из тюрьмы», сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

«Картинки из тюрьмы» – это ряд произведений, которые художник рисовал во время арестов в 2012 году. Помимо них, на выставке будет презентована книга-альбом Алеся Пушкина из серии «Белорусская тюремная литература». Издание представляет собой записи художника в дневнике, которые он писал в заключении.

Фото: spring96.org

«Художественная выставка Алеся Пушкина и тюремный альбом рисунков являются чрезвычайно важным этапом борьбы за свободу и права человека художественными средствами», – говорит Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра «Весна».

Выставку «Картинки из тюрьмы» организовывает Правозащитный центр «Весна» и Центр исследований гражданского общества Беларуси 12 ноября в 18 часов в образовательном пространстве «Территории прав», расположенном по ул. Ложинской, 16, помещение 404. Ст. метро «Уручье».