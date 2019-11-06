Топ-100 самых богатых людей Украины: что происходит с активами Ахметова 1 6.11.2019, 10:37

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Олигарх все еще невероятно богат, но уже не столь вызывающе.

Ринат Ахметов — бессменный лидер рейтинга топ-100 самых богатых украинцев, который составляет НВ вместе с Dragon Capital. Его состояние в $9,63 млрд (минус $2,6 млрд по сравнению с 2018 годом).

Ринат Ахметов все еще невероятно богат, но уже не столь вызывающе: по сравнению с прошлым годом его состояние сократилось примерно на пятую часть, а в сравнении с докризисным 2013‑м — и вовсе убавилось наполовину.

Причину нынешнего проседания состояния самого богатого украинца следует искать на рынках металлопродукции: в Европе дешевеет сталь и там даже останавливают метзаводы, а содружество стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) начинает защитное расследование по импорту стали.

Все это отразилось на финансовых показателях Метинвеста — металлургической компании Ахметова. Согласно отчету компании, за первое полугодие ее EBITDA упала на 33%, а чистая прибыль — на 39%. В первой половине года международные продажи снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018‑го.

Зато прибыло у Ахметова в части коксохимических активов. За последние пару лет аффилированные с Метинвестом или его собственниками структуры, по данным СМИ, купили у российского холдинга Evraz два предприятия в Каменском — Южкокс и Днепровский коксохимический завод. Впрочем, в официальной отчетности холдинга указаны лишь доли в обоих предприятиях: в первом случае — 23,71%, во втором — 49,37%.

В энергетическом подразделении Ахметова — ДТЭК — невеселая ситуация: чистая прибыль компании за полугодие упала на 38,2%, до 3,3 млрд грн, что там связывают с укреплением нацвалюты. Впрочем, снижение производственных показателей также есть: добыча энергетического угля в первом полугодии сократилась на 0,9%, а электроэнергии в энергосистему Украины компания поставила на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018‑го.

Есть потери у Ахметова и в политическом влиянии. Оппозиционный блок, с которым связывают миллиардера, с трудом набрал 3% голосов и не прошел в парламент. Близкими к бывшему донецкому миллиардеру можно считать не более семи мажоритарщиков.

Тем не менее Ахметов сумел найти точки соприкосновения с новой властью: в конце октября его структуры провели совместно с Кабмином и президентом два масштабных форума в Мариуполе — инвестиционный и гуманитарный. А еще миллиардер купил 200 автомобилей-скорых для госбольниц.