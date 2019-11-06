закрыть
6 ноября 2019, среда, 14:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

В Норвегии построили корабль, на котором не укачивает

3
  • 6.11.2019, 10:46
  • 1,790
В Норвегии построили корабль, на котором не укачивает

Также у судна более низкий расход топлива во время непогоды.

Благодаря новой конструкции кораблей X-Bow эта проблема уйдет в прошлое. Разработчик новинки — норвежская судостроительная компания Ulstein. Судно спроектировано так, чтобы облегчить жизнь в море людям, которые испытывают тошноту, и в то же время обеспечить плавность хода, пишет Delfih.

В отличие от традиционных кораблей, которые движутся по волнам вверх и вниз, X-Bow "прокалывает" встречные волны и рассеивает их энергию по бокам судна. Это стало возможно благодаря уникальной плоской носовой части корабля. Она позволяет до минимума снизить количество вибраций и ударов.

Эксплуатационным преимуществом новой конструкции является и более низкий расход топлива во время непогоды.


популярное за неделю

Мнение

Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев