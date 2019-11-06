В Британии официально стартовала предвыборная кампания 6.11.2019, 11:02

Нынешний состав парламента распущен.

В Великобритании 6 ноября официально началась предвыборная кампания на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает DW, для этого официально был распущен нынешний состав британского парламента.

Внеочередные выборы пройдут 12 декабря, а первое заседание намечено на 16 декабря.

Премьер-министр страны Борис Джонсон намерен благодаря этим выборам выйти из патовой ситуации, связанной с Brexit, однако наблюдатели не уверены, что это ему удастся.

Хотя возглавляемые им консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства.

Помимо этого, в Британии курсируют слухи о ранее неопубликованном отчете, который с 17 октября якобы находится в распоряжении Джонсона. В нем рассматривается предполагаемое вмешательство России в агитационную кампанию по Brexit в 2016 году. Статья основана на информации британских разведслужб.

Перед официальным роспуском парламента оппозиция призвала Джонсона опубликовать отчет перед выборами.

Представитель правительства заявил, что в докладе содержится деликатная информация, и необходимо изучить возможности публикации.

Напомним, Борис Джонсон попросил парламент согласиться на досрочные выборы 12 декабря, чтобы обеспечить выход страны из состава ЕС.

17 октября Британия и ЕС пришли к согласию относительно нового соглашения об условиях Brexit.

Саммит ЕС одобрил новое соглашение, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке Бориса Джонсона, вынудив его попросить Евросоюз отложить Brexit до 31 января 2020 года.