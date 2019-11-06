Белорусы продолжают сдавать валюты больше, чем покупать 3 6.11.2019, 11:10

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Фото: AP / Сергей Гриц

Население уже седьмой месяц подряд выступает чистым продавцом долларов и евро.

Согласно данным Нацбанка, в октябре 2019 года физлица приобрели наличной и безналичной валюты на 819,5 млн долларов, а продали на 869,4 млн. Отрицательное сальдо составило 49,9 млн, пишет «Беларусь и мир».

Таким образом, население уже седьмой месяц подряд выступает чистым продавцом долларов и евро. В последний раз оно оказывалось чистым покупателем в марте, причем плюс был мал – 20,4 млн.

Всего же за январь-октябрь 2019 года физлица приобрели валюты на 7 449,2 млн долларов, а продали на 8 087,5 млн. Минусовая разница составила 638,3 млн.

Предприятия-резиденты в октябре купили валюты на 1 903,7 млн долларов, продали на 2 103,2 млн, сальдо – минус 199,5 млн. С начала года – 17 555,0 млн, 18 274,2 млн и минус 719,2 млн соответственно.

Предприятия-нерезиденты за отчетный месяц приобрели валюты на 68,4 млн долларов, продали на 110,0 млн, разница – минус 41,6 млн. С начала года – 264,4 млн долларов, 757,5 млн и минус 493,1 млн соответственно.

Таким образом, в октябре и физлица и резиденты и нерезиденты выступили чистыми продавцами валюты. Общее сальдо оказалось равным минус 291,0 млн.

С начала же года все категории участников рынка также стали чистыми продавцами. Итоговая разница между покупкой и продажей – минус 1 850,6 млн.