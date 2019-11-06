Более половины россиян выступили за решительные перемены в стране 1 6.11.2019, 11:14

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Фото: AFP

В первую очередь нужны изменения в политической системе.

Более половины, 53 процента, жителей России выступают за серьезные изменения в политической системе, сообщает dw.com.

Такие данные опроса в среду, 6 ноября, приводит газета "Ведомости". Опрос проводили совместно Московский центр Карнеги и "Левада-центр".

Одновременно с этим 59 процентов опрошенных считают, что стране нужны "решительные перемены". За "незначительные" изменения выступил 31% участников опроса, а 8% заявили, что никаких перемен не нужно. Изменения в стране при сохранении существующей системы возможны по мнению 34% россиян.

69 процентов участников опроса считают, что сильнее всего перемен не хотят чиновники и бюрократия (по результатам опроса в 2017 году эти категории назвали 56% опрошенных). Олигархи и большой бизнес не хотят перемен по мнению 67% россиян (в 2017 году так считали 52%), президент Владимир Путин и его окружение - 25% (в 2017 году - 15%). Кроме того, с 25 до 16 процентов снизилась доля респондентов, считающих, что Путин способен предложить привлекательный план преобразований.

Помимо этого, участники опроса полагают, что два главных изменения - повышение зарплат и уровня жизни (так считают 24%) и смена правительства и президента (13%). При этом о честных выборах как приоритете государственной политики говорят лишь 9% россиян, а о независимости судов – 8%.