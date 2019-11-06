Минчанин: У нас милиция превратилась в биржу труда 15 6.11.2019, 11:19

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Фото: БелТА

Почему страна столько тратит на суды и МВД?

Правительство Сергея Румаса и Нацбанк Беларуси попытаются ускорить рост экономики, пока депутаты Палаты представителей готовятся принять дефицитный бюджет. Финансовый план на следующий год имеет больше расходов, чем доходов. На 11 процентов больше средств получит социальная отрасль, но отечественный спорт – сразу на треть меньше. У силовиков – стабильный рост бюджета, сообщает «Белсат».

Сегодня было «нулевое чтение» бюджета на следующий год. Вероятно, что завтра депутаты одобрят документ, в котором расходы на 15,6% выше прошлогодних. В социальной области наиболее денег (на 14,7%) получит медицина.

По крайней мере по части расходов бюджета у экспертов возникают вопросы. На национальную оборону, суды, безопасность, прокуратуру и МВД в последние годы бюджет растет примерно на Br 250 млн рублей.

Распределение средств в минобороны – закрытая для общественности тема, как и расходы силовиков, количество которых в Беларуси в разы больше, чем в большинстве стран мира.

«У нас милиция превратилась в биржу труда. Крестьянскому парню нечем заняться, он туда идет. Ранее в бандиты шли, теперь бандитов нет, то идут в «менты». А смысла там нет», – считает житель Минска.

Уже после опубликования главного финансового плана на 2020 год можно будет подсчитать, какую сумму будем возвращать России за Белорусскую АЭС.