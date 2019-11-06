Шестой подвиг академика Геракла 2 Игорь Яковенко

6.11.2019, 11:22

1,694

Игорь Яковенко

Кто чистит Авгиевы конюшни в РФ?

Академик Евгений Александров – выдающийся физик. А еще Евгений Борисович – возглавляет Комиссию РАН по борьбе с лженаукой, которая только что подготовила доклад о том, какое мракобесие содержится в "научных" трудах кандидатов в члены РАН.

Всего в докладе, подписанном академиком Александровым, анализ творчества шести "ученых", претендующих на звание академиков.

Владимир Константинович Жиров, доктор биологических наук, в 2003 году избран членом-корреспондентом РАН. В ноябре будет избираться в члены РАН.

Член-корреспондент РАН и без пяти минут академик Жиров считает, что "…необходимо проведение исследований по созданию новой методологии таксономических исследований (в перспективе — биологической номенклатуры) под патронажем РПЦ, с одной стороны, и существенное повышение активности Ее миссионерской деятельности среди биологов и вообще ученых-естественников на основе новой теолого-биологической парадигмы". Конец цитаты.

Если кратко, автор предлагает классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных творцом, и рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе, не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения Адама и Евы. Идея проводить исследования и создавать научные методологии "под патронажем РПЦ" содержит в себе богатейший потенциал. Лучше всего поручить такой патронаж над российской наукой протоиерею Дмитрию Смирнову, известному своим отрицанием ВИЧ и другими экзотическими взглядами, а также весьма свирепым нравом.

Идея заменить все существующие варианты "лестницы Ламарка" новой иерархией видов отталкивающейся от грехопадения Адама и Евы тянет на Нобелевскую премию. Для определения греховности того или иного вида животного или растения потребуется специальная комиссия РПЦ, которая, видимо, станет проводить допрос с пристрастием. Хорошо представляю себе протоиерея Смирнова, допрашивающего какую-нибудь синезеленую водоросль на предмет уровня ее грехопадения…

Еще один кандидат в РАН, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Судаков. Он совершил фантастическое "открытие", способное полностью перевернуть все устройство цивилизации. Оно содержится в статье под названием: "Бесконтактная передача приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся". Там член-корреспондент Судаков описывает эксперимент, в котором одну группу крыс обучали в лабиринте, потом "ученым" крысам отрезали головы и подкладывали эти отрезанные головы под клетки с другими крысами, которые в процессе спаривания дали потомство, обладающее повышенной способностью к обучению! В религии вуду, а также во многих африканских анимистических культах есть похожие идеи "бесконтактных воздействий". Разница лишь в том, что африканские колдуны не претендуют на места в РАН. По крайней мере пока…

Академик Александров и вся его Комиссия по борьбе с лженаукой – это титаны, повторяющие 6-й подвиг Геракла, сумевшего очистить Авгиевы конюшни. Разница между Гераклом и академиком Александровым в том, что античный герой использовал для очистки конюшен воды реки, а академик Александров и его коллеги выгребают дерьмо из российской науки фактически вручную…

Игорь Яковенко, blogspot.com