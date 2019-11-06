Семь памятников со всего мира, приносящих счастье 3 6.11.2019, 11:31

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Даже скептики хотят к ним прикоснуться.

В каждом городе и стране есть особое место, где можно загадать желание, коснувшись статуи либо поцеловав ее «куда надо», и надеяться на его скорейшее исполнение. Рассказываем, к каким памятникам в разных уголках планеты выстраиваются толпы даже далеких от суеверий туристов. А что, вдруг сработает, пишет «ЗаграNица».

Нога Уинстона Черчилля в Великобритании

В холле британского парламента, у входа в здание Палаты общин, в 1969 году установили статую Уинстона Черчилля, одного из самых выдающихся государственных деятелей страны. Вскоре члены парламента начали подмечать, что прикосновение к левой ноге статуи якобы приносит удачу. Из-за большого числа желающих совершить этот «ритуал» скульптуру вынуждены регулярно реставрировать. К сожалению, популярность Черчилля у посетителей парламента грозит обернуться полным разрушением памятника.

Хвост Жиронской львицы в Испании

На площади перед церковью Святого Феликса в Жироне можно увидеть скульптуру львицы, которая взбирается на колонну. Оригинальная скульптура была создана в XII веке как благодарность жителей города животному, не раз предупреждавшему их об опасности. Сейчас она находится в музее, а на площади установлена копия.

По легенде, львица исполняет желания, однако для этого ее нужно поцеловать в основание хвоста. Несмотря на необычность действия, желающих совершить его предостаточно. Для их удобства городские власти даже установили у колонны специальную лесенку.

Нос Авраама Линкольна в США

Могила американского президента Авраама Линкольна находится на городском кладбище Спрингфилда Оук-Ридж. Там можно увидеть и установленный ему памятник с отполированным носом. Многие путешественники приезжают в Спрингфилд, потому что верят, что, коснувшись кончика носа прославленного президента, обретут успех.

Плачущая колонна в Турции

В Стамбуле есть своя достопримечательность, которая исполняет желания. Речь о так называемой «плачущей колонне» в храме Святой Софии (Айя-София). В мраморной колонне, выделяющей влагу, есть отверстие, куда туристы просовывают большой палец. После этого нужно сделать рукой оборот в 360 градусов и загадать желание. По легенде, если палец намокнет, просителя ждет удача и исполнение желания.

Грудь Джульетты в Италии

Одним из символов итальянской Вероны благодаря Уильяму Шекспиру стала статуя Джульетты, установленная во дворе дома, который считается прототипом дома Капулетти. Путешественники верят, что если потереть правую грудь статуи, их обязательно ждет счастье и удача в любви. В 2014 году оригинальную статью заменили копией. Такое решение власти города приняли, когда стало известно об ущербе, нанесенном памятнику туристами: на правой части бюста девушки появилась трещина. Кроме того, была повреждена ее правая рука, на которую посетители опирались, чтобы дотянуться до груди.

Палец продавщицы лимонов в Германии

В 1986 году около церкви Святого Михаила в немецком Гамбурге появился памятник Лимонной Йетте. Эта женщина жила в городе на рубеже XIX – XX веков и продавала лимоны. Из-за маленького роста и умственной отсталости ее жизнь была тяжелой. На установленном ей памятнике есть надпись: «Твоя жизнь была кислой как лимон, станет ли вознаграждением эта память о тебе? Твоя судьба свидетельствует обо всех людях, на которых у счастья не нашлось времени». Теперь продавщица лимонов помогает другим: по поверью, нужно загадать желание, держась за ее указательный палец.

Камень Красноречия в Ирландии

Звание «самой негигиеничной достопримечательности мира» не мешает Камню Красноречия оставаться популярным местом паломничества туристов в Ирландии. Ради него сотни тысяч путешественников ежегодно отправляются в графство Корк в надежде получить непревзойденные ораторские способности, поцеловав один из камней в стене.

Камень Красноречия уже несколько сотен лет находится в стене замка Бларни, и поцеловать его непросто. Для этого нужно свеситься с парапета головой вниз, держась за специальные поручни.