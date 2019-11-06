31 декабря и 2 января могут стать выходными? 7 6.11.2019, 11:41

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Петицию уже подписали одиннадцать с половиной тысяч человек.

Правительство подумывает сделать 31 декабря и 2 января выходными. Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность в ходе ответов на вопросы журналистов, передает БелТА.

«Обещаю, что изучу этот вопрос», — сказал он.

Пока что, согласно утвержденному Совмином графику, рабочий день с четверга 2 января переносится на субботу 4 января.

Напомним, на сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием сделать в Беларуси три выходных дня на новогодние праздники: 31 декабря и 1–2 января.

Таким образом, вторник 31 декабря должен быть рабочим днем. О том, что 31–го придется поработать, было известно еще в ноябре прошлого года.

Пока что петицию подписали одиннадцать с половиной тысяч человек, в начале декабря ее отправят в Минтруда и Совет Министров Беларуси.