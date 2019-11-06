Легкие деньги: как Мавроди удалось возродить МММ 6.11.2019, 12:31

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В истории знаменитой финансовой пирамиды до сих пор много загадок.

Сайт Myfin.by продолжает цикл статей Легкие деньги, где показывает как жадность к халяве приводит к печальным последствиям мирового масштаба. Сегодня вспоминаем воскресшую и закономерно почившую МММ из двухтысячных.

Раскрыть историю МММ только в экономических и юридических терминах не получается: есть факты, цифры и авторитетные заключения, но суть явления остается загадкой.

Почему проект заведомо проигрышный с точки зрения математики и несимпатичный властям, расцвел, развился и даже вышел за пределы России?

Почему люди, не имевшие денег на базовые потребности, нашли колоссальные средства на строительство финансовой пирамиды?

И самое главное – почему эта пирамида снова и снова вырастала после каждого разрушения?

Есть теория, что МММ не рациональный проект, а природное явление вроде муравейника, в котором никто не понимает всей системы, однако она работает и воспроизводит саму себя.

Чем закончился первый МММ?

Первый акт этого волнительного действа закончился в начале августа 1994 года арестом Сергея Мавроди, инициатора и руководителя АО МММ, бывшего депутата Государственной Думы РФ и просто влиятельного человека.

Сергей Мавроди получил 4,5 года лишения свободы и штраф. Большинство вкладчиков МММ не получили обратно ни обещанных прибылей, ни вложенных денег. Где пресловутые 17 камазов наличности, которые вывез ОМОН после обыска в офисах МММ, осталось неизвестным.

Однако через 15 лет после первого краха появился МММ 2011, от которого произошел МММ 2012, а потом и международный проект МММ Global.

Суть МММ 2011/МММ 2012/МММ Global

«Лох не мамонт, лох не вымрет» – фраза, которая приписывается Сергею Мавроди.

С 2011 года все «реинкарнации» МММ действуют, в значительной степени, через интернет. А из этой сети, как известно, ничего полностью не исчезает, даже если целенаправленно удаляется. Потому найти информацию о поздних МММ легко, а вот определить правду сложнее.

Суть первого и всех последующих МММ выражается в Пирамиде Понци с централизованным регулированием, четкой структурой и механизмами работы. В этой системе вкладчики получают прибыль от взносов следующих вкладчиков. Когда приток новых денег иссякает, система рушится. Большинство членов системы – «основание пирамиды», ни прибыли, ни вложенных средств не получает.

Но гораздо интереснее не раскрывать очевидную суть аферы, а посмотреть «как все было», на поступки и действия конкретных людей.

Новое начало?

10 января 2011 года уже освободившийся, постаревший, обедневший, но не забытый Сергей Мавроди под девизом «Мы Можем Многое!» объявил о создании нового проекта – МММ-2011. Через 10 дней МММ 2011 признают пирамидой эксперты Федеральной антимонопольной службы России.

Что интересно, с самого начала признавал «пирамидальную сущность» МММ 2011 и сам основатель:

Но просил не волноваться на этот счет:

Более того он, будучи математиком, отрицал математически неизбежный итог:

И ему опять поверили.

В конце января того же года Мавроди опубликовал имена 599 первых участников МММ 2011, а в феврале их было уже почти 9 тысяч. В следующие месяцы проект прирастает форумом. А Мавроди записывает регулярные видеовыступления в своеобразной манере и домашней обстановке.

Бывший заключенный заочно пикируется с Путиным по поводу российских силовиков (разумеется – без ответа). Появляется в ток-шоу на ОРТ и НТВ. Вызывает на словесные дуэли всех желающих (большинство отказывается). Правда потом на эфир с Мавроди приходил Жириновский с наручниками. Однако Сергей Пантелеевич игнорировал эмоционального депутата, также как и любую другую критику.

Благодаря интернету МММ 2011 массово развивается не только в России, но и в соседних Украине, Беларуси, Молдове. В последний день февраля 2011 происходят первые выплаты участникам и люди видят живые деньги.

В марте возвращается старый Леня Голубков с новой рекламой.

- Ну почему, почему так получилось? Ведь идея-то была хорошая!

- Успокойся, Лёня, мы открываемся снова».

В апреле 2011 выходит фильм «ПираМММида», о первом МММ. Где Мавроди (в фильме он Мамонтов) играет Алексей Серебряков, а сюжет сводится к противостоянию идеалиста-математика и олигарха Березовского (по фильму – Белявский в исполнении Федора Бондарчука).

В разгар белорусского кризиса 2011 года, когда народ скупал, за неимением долларов, сапоги и мобильные телефоны, Мавроди записывает видеообращение к Лукашенко, с предложением решить все экономические проблемы Беларуси известным ему способом. Президент идею проигнорировал, но написали об этом практически все СМИ. Такой же результат имело письмо Мавроди к основателю Викиликс Джуллиану Ассаджу.

В 2011 году Мавроди инициирует митинги в Москве и Екатеринбурге, заявляет о поддержке Киевского Майдана. Активно (и безуспешно) лезет в политику. Но главной цели добивается – шум вокруг МММ растет.

Где-то между этими событиями, в начале июня 2011, заканчивается срок первых «депозитов». Оказывается, что рядовые участники разбогатели более чем в 2 раза, а привилегированные – в 2,7 раза.

Следующая разморозка депозитов пришлась на сентябрь. Доход за полгода составил от 630% до 1000%. Проблем с выплатами стало больше, но система держалась. В течение сентября 2011 года резко активируется реклама МММ.

Как работала МММ 2011?

Хотя Мавроди утверждал потом, что у МММ 2011 нет правил, система имела и правила, и четкую пирамидальную структуру.

Внизу десятники – руководители ячеек, которые непосредственно общались с рядовыми участниками, собирали их деньги, производили некоторые выплаты, и выполняли другие обязанности.

Сотники – те, кто находился над десятниками. Координировали действия десятников, сами выполняли некоторые операции. Аккумулировали собранные десятниками средства.

Тысячники и т.д. – следующие звенья, с большими полномочиями и доходами.

МАВРО-доллары в виде жетонов

Источником всех заработков в системе должны быть операции с внутренними виртуальными активами МММ. Вначале их называли МММ-доллары, потом – МАВРО (чтоб не путаться будем называть их так всегда).

Участники приобретали МАВРО за собственные средства.

Ждали повышения курса.

В определенный момент получали возможность продать МАВРО по возросшему курсу.

Курс, т.е. текущую стоимость МАВРО назначал сам Мавроди.

С точки зрения рядового участника (если пренебречь подробностями) работа МММ 2011 представлялась так:

Человек находил в сети, по рекламе или личным знакомствам десятника.

Новый «рядовой» передавал десятнику деньги, или резервировал их на счете, или в электронных деньгах. Эти средства становились «взносом». Они не уходили из поля зрения участника, но десятник получал право в любой момент их потребовать.

Участник становился владельцем МАВРО на сумму взноса. О величине его новой собственности знали все члены десятки, десятник и вышестоящее начальство.

МАВРО можно было поменять обратно на деньги у десятника. При недостатке резервов десятник мог рассчитывать на помощь сотника.

Со временем система усложнилась. Появились МАВРО с разной доходностью, от 20% до 75% в месяц. Разные МАВРО имели разные условия начисления и обмена на деньги. Появились «депозитные МАВРО», «лотерейные МАВРО», и даже – «страховые МАВРО».

Появились реферальные выплаты, когда из взносов новых членов, выплачивали бонусы тем, кто их привел в систему.

Чем все кончилось и как продолжилось?

Конец был «немного предсказуем» – замедлился приток новых членов и стало нечем платить «старой гвардии». Пришлось сократить процентный доход, а потом и вовсе прекратить выплаты. Все это происходило во второй половине 2011 – начале 2012, и не менее бурно, чем строительство пирамиды:

Чтобы привлечь новых участников им стали дарить по $20, безвозмездно, но с ограничениями в использовании. К негодованию руководства участники начали регистрироваться семьями.

В октябре 2011 всем участникам было предложено брать кредиты в банках и класть эти деньги на депозиты МММ. По депозитам обещали доход 75% в месяц.

Позже ввели особый бонус – досрочную разблокировку депозита тем, кто разрисует свой автомобиль рекламой МММ.

Было еще множество разных «игр» с процентами и условиями. Но, по сути, это было «деление 0 на 0 тридцатью разными способами с последующим умножением».

Штраф, арест, остановка выплат

14 марта 2012 года Мавроди арестовали за неуплату штрафа в 1 тысячу рублей. В МММ автоматически включился режим «Спокойствие», что означает остановку выплат. Для задержанных по делу МММ ввели специальные тюремные бонусы: сначала 25%, затем – 50%.

Мавроди голодает под арестом, попадает в больницу с гипертоническим кризом, сбегает из больницы вместе с медицинским датчиком на теле и прячется то ли в подвале, то ли в шахте лифта.

Параллельно в середине марта 2011 года к МММ проявляют интерес правоохранительные органы Беларуси. Через месяц то же повторяется и в Молдове.

Забегая вперед сообщим, что реально сели только белорусские десятники и сотники. Они получили до 6,5 лет за незаконное предпринимательство без ожидаемых бонусов.

Летом 2012 из проекта МММ 2011, несмотря на запреты Мавроди «сливают» последние деньги. Сергей Пантелеевич официально опускает курс МАВРО до 0.

В середине июня 2012 Мавроди сообщает о прекращении проекта МММ 2011 и старте МММ 2012. Вкладчикам предложено забрать свои деньги плюс 10%, минус уже полученные бонусы.

Пишут, что единичные случаи возврата все-таки были. Но основная масса вкладов до этого момента не сохранилась. Добавим, что десятникам было рекомендовано рассчитываться по всем операциям вначале личными резервами «рядовых», а потом уже средствами десятки.

А что было дальше?

Не будем глубоко погружаться в пирамиду МММ 2012. Скажем только, что этот МММ еще дальше ушел в интернет, работал через личные кабинеты и программы, но без десятников и пр сложных схем. В МММ 2012 и следующих МММ участники переводили деньги друг другу и называли это не «взносом», а «помощью».

Одной из целей МММ 2012 называли возврат вложений в МММ 2011. Для этого нужно было вложить еще почти столько же. И тоже без каких-либо гарантий.

В конце 2012 года пирамида МММ 2012 ожидаемо рухнула.

Глобальный проект

В конце пути МММ рухнула как скошенный одуванчик, стебель пал, но семена разнеслись по миру, и породили в Китае, Индии, Нигерии и других местах массу клонов из серии «MMM Global». Здесь Мавроди был уже не руководителем, а живым символом. Который претендовал, однако, на «оплату франшизы».

Сергей Пантелеевич Мавроди умер от внезапной остановки сердца на автобусной остановке в 2018 году. И был похоронен на средства бывших вкладчиков МММ. Денег у него не обнаружилось.

Однако некоторые из бывших руководителей МММ-проектов периодически мелькают в самых авантюрных финансовых, религиозных и даже политических мероприятиях. Большинство сайтов МММ 2011-12 сейчас удалены или заблокированы. Международный МММ, судя по фото на сайтах, уже переориентировался на страны Азии и Африки.