В Великобритании нашли город, в котором могли жить строители Стоунхенджа 6.11.2019, 12:34

Это одно из первых поселений на британских островах, а может и в Европе.

Археологи обнаружили следы древнего поселения близ реки Блик Мид (англ. Blick Mead). Они нашли более 70 тысяч каменных орудий и плиту, вероятно использовавшуюся для ритуальных жертвоприношений, пишет National Geographic.

«Смотря на Стоунхендж, невольно задумываешься о том, где жили создавшие его люди. Очевидно, если нужно найти его строителей, то следует искать у воды», — Давид Жак, профессор Букингемского университета.

Ученый отметил, что на равнине Солсбери, где располагается Стоунхендж и река Блик Мид, до 2006 года было обнаружено лишь 30 древних артефактов. «Это очень маленькая область — думаю, здесь было какое-то постоянное поселение. Это углубляет историю Стоунхенджа и еще больше интригует, так как воссоздается связь памятника и людей эпохи мезолита. Блик Мид — по сути колыбель Стоунхенджа», — Давид Жак.

Tonight, Albert Lin (@ExplorerAlbert) is searching for the Lost City of Stonehenge. #LostCities pic.twitter.com/c36v499aDi — Nat Geo Channel (@NatGeoChannel) November 4, 2019

Ученые полагают, что поселение существовало около 10 тысяч лет назад, что делает его одним из самых древних в Европе. Среди находок археологов также оказались кости зубров, на которых, вероятно, охотились обитатели этой местности.

Стоунхендж является одним из самых знаменитых археологических памятников в мире. В 1986 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.