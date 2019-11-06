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Евгений Афнагель: Власть боится тех людей, которые требуют ее смены

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  • 6.11.2019, 12:48
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Евгений Афнагель: Власть боится тех людей, которые требуют ее смены
Евгений Афнагель
Фото: Радыё Свабода

В таких условиях избирательная кампания выходит на финальный этап.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель в комментарии «Белсату» дал оценку проходящей в Беларуси избирательной кампании.

«У нас 14 кандидатов в депутаты, и из них только 4 выступления попали в эфир. Члены комиссии срывались на истерику и крики, говорили: вы критикуете власть – это недопустимо! У вас лозунг «Баста» – мы не можем этого допустить! Они говорили это открытым текстом. Это просто показывает, что власть боится тех людей, которые требуют ее смены», – заявил координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

В таких условиях избирательная кампания выходит на финальный этап.


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