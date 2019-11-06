Цепь без права перерыва 1 6.11.2019, 13:10

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Фото: nn.by

Почему белорусские власти закрывают глаза на историю.

82 года назад, в ночь с 29 на 30 октября 1937г., в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, где сейчас размещается следственный изолятор КГБ, было расстреляно более 130 представителей белорусской элиты: ученые, литераторы, врачи, общественные деятели, управленцы, работники системы образования, строительства, промышленности, торговли. В народной историографии это трагическое событие получило название «Ночь расстрелянных поэтов». С недавних пор представители демократической общественности Беларуси отмечают эту дату памятными акциями, пишет «БелГазета».

Вечером 29 октября в урочище Куропаты - месте массового захоронения жертв сталинских репрессий под Минском - состоялся вечер памяти жертв коммунистического режима. Несколько часов литераторы, музыканты, общественные и политические деятели читали произведения белорусских поэтов и писателей, репрессированных коммунистами в разные годы, в т.ч. тех, кто был расстрелян в ночь на 30 октября 1937г.

«Это была не единственная ночь, когда стреляли, и, к сожалению, не единственный год. Но ночь эта сегодня для нас является воплощением того ужасающего террора, через который прошла наша страна», - подчеркнул гражданский активист Дмитрий Дашкевич.

В этот же вечер возле здания КГБ на проспекте независимости в Минске состоялась акция «Цепь памяти», которую организовал политик Николай Статкевич. На его призыв откликнулись около 30 человек, вставших с зажженными свечами вдоль проспекта. Участники акции принесли лампадки, которые поставили у входа в здание. Священник Белорусской автокефальной православной церкви окропил двери КГБ святой водой.

«Если мы люди, то должны помнить своих невинно убитых, тем более такое количество, - отметил Статкевич.- Сталинские репрессии - это первая травма нашего народа, а вторая - война, от которой мы еще не отошли. И мы приходим в это место, откуда увозили десятки тысяч людей на расстрел, где их держали, пытали и убивали».

Как обычно, никакой официальной реакции на трагическую дату не последовало. Все «участие» властей свелось к тому, что за акцией наблюдало большое количество силовиков в штатском, ведущих видеосъемку. «К сожалению, власть здесь не с нами, - констатировал Статкевич. - Из этого здания не вышли сотрудники КГБ и не встали вместе с нами. Значит, они считают себя правопреемниками убийц и палачей, которые убивали белорусский народ. И потому мы здесь, и будем приходить сюда каждый год».