Михаил Бондаренко: Зарплаты чиновников и простых рабочих должны быть одинаковыми 8 6.11.2019, 13:19

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Кандидат от «Европейской Беларуси» прокомментировал скандальное заявление гомельского идеолога.

5 ноября на телеканале «Беларусь 3» прошли дебаты кандидатов в «депутаты» от Гомельского-Советского округа № 34. В ходе своего выступления начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Довгало назвала свою ежемесячную зарплату в 3600 рублей «справедливой». Она заявила, что ее доходы соизмеримы тому объему работы и степени ответственности, которые она выполняет.

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал кандидат в депутаты по Мозырскому избирательному округу № 42 от Партии БНФ Михаил Бондаренко:

- Я считаю, что ее комментарий является непозволительным – такое вообще нельзя было говорить. Особенно с учетом того, какую работу выполняет она, а какую обычные рабочие – например, на стройке. Степень тяжести и ответственности просто несоизмеримы. И зарплаты, и пенсии должны быть на одном уровне – и у чиновников, и у простых работников.

По-моему, нынешние чиновники вообще ничего не делают и просто так получают свои огромные зарплаты. Никаких проявлений того, что они работают – нет. Если они в единичных случаях что-то и делают, то только во благо себя. Чтобы пропиариться и чтобы показать, какие они «хорошие».