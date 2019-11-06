У берегов Флориды нашли клад стоимостью более миллиона долларов 6.11.2019, 13:41

Сокровища несколько сотен лет назад перевозил корабль Tierre Firme.

Как известно, у берегов Северной Америки покоится огромное количество старинных артефактов, которые попали на дно океана во времена колонизации американских континентов. Один из таких посчастливилось найти дайверам, исследовавшим морскую гладь у берегов Флориды. Старинный клад, по оценкам экспертов, может стоить более миллиона долларов, сообщает klady.info.

Команду удачливых кладоискателей возглавлял Эрик Шмидт, и отправились исследовать дно океана они с целью обнаружить драгоценности, оставленные испанским флотом. Дело в том, что несколько сотен лет назад у берегов Флориды потерпел крушение корабль под названием Tierre Firme. Судно село на мель. Часть драгоценностей морякам удалось спасти, другие же так и остались в водах Атлантического океана.

Внимательно изучив дно металлоискателем, команда дайверов наткнулась на нечто в трехстах метрах от берега и взялась за поиски. И, как оказалось, удача не подвела кладоискателей. На глубине нескольких метров исследователи обнаружили целый ряд ценных артефактов. Среди них были 52 золотые монеты, вдвое больше серебряных монет и золотые цепи длиной в 14 метров.

Нетрудно догадаться, что подобная находка может принести дайверам немалые деньги. Только предварительная оценка экспертов говорит о том, что обнаруженный клад может быть продан за один миллион долларов.