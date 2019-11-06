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Иностранные дипломаты возложили цветы в Куропатах

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  • 6.11.2019, 13:46
Иностранные дипломаты возложили цветы в Куропатах

В мероприятии приняли участие поверенная в делах США и посол Украины.

  

Место гибели жертв сталинских репрессий в Минске в среду, 6 ноября, посетили представители иностранных диппредставительств.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец, который, идя на вахту у ресторана «Поедем поедим», встретил на Голгофе иностранную делегацию. В ее составе были замечены посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур, а также представители посольств европейских стран.

Несмотря на дождь, они пришли почтить память уничтоженных во время сталинского террора людей, возложили цветы к памятникам на Голгофе.

Павел Северинец высказал мнение, что это была традиционная экскурсия, которую проводят в Куропатах для европейских дипломатов в начале ноября.


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