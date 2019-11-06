Иран начал закачку уранового газа в центрифуги 6.11.2019, 13:49

Это стало четвертым этапом сокращения Тегераном обязательств по ядерному соглашению.

Иран начал закачивать урановый газ в центрифуги в подземном ядерном центре Фордо. Как сообщило в среду, 6 ноября, государственное телевидение Исламской Республики, операция проходит под надзором инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), сообщает dw.com.

Подача газа в 1044 центрифуги в Фордо стало четвертым этапом сокращения Ираном своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом накануне заявил президент страны Хасан Роухани. Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который Иран заключил в 2015 году с шестью странами (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и ФРГ), центр в Фордо должен быть превращен в "ядерный, физический и технологический центр", центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей, напоминает агентство Reuters.

США вышли из СВПД в 2018 году и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению. Его остальные участники - Франция, Великобритания, РФ, Китай и Германия - заинтересованы в сохранении сделки. Как заявил Хасан Роухани, действия Ирана не носят необратимый характер. Тегеран продолжит переговоры с участниками СВПД в ближайшие два месяца и готов вернуться к выполнению ядерного соглашения полном объеме только после снятия всех наложенных на него санкций.